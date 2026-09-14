Україна U-21 проведе спаринг із Албанією
Гра відбудеться 5 жовтня
Молодіжна збірна України U-21 під керівництвом Дмитра Михайленка проведе товариську зустріч із національною командою Албанії. Поєдинок відбудеться 5 жовтня в угорському Егері. Початок матчу — о 16:30 за київським часом. Повідомляє УАФ.
Спарингу передуватимуть два офіційні поєдинки кваліфікації Євро-2027 у Мішкольці (Угорщина): 26 вересня проти Туреччини та 2 жовтня проти Хорватії.
Наразі українська молодіжка посідає 3-тє місце у групі H відбору, відстаючи від турецької команди на три очки, а від хорватів — на п'ять.
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