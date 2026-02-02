Український форвард угорського Дьйора Олександр Пищур досяг угоди про довгостроковий контракт із Жироною, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. При цьому фактичний перехід футболіста до іспанського клубу заплановано лише на літо.

«Жирона вдарила по руках із Олександром Пищуром. Наскільки мені відомо, іспанський клуб та гравець узгодили довгостроковий контракт. Однак є важливий нюанс.

Існує ймовірність, що цей сезон Пищур може дограти в угорському Дьйорі, який ще раніше погодив трансфер. В такому випадку перехід зміститься на літо.

Власне, тоді у Жирони звільниться місце для Пищура. Зараз у складі команди достатньо форвардів, а саме три. Все вирішується буквально сьогодні, коли в Іспанії закривається трансферне вікно», - написав Бурбас у власному телеграм-каналі.