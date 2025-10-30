Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко допоміг чемпіону Словаччини вирвати перемогу над Комарно в пропущеному матчі 3 туру Суперліги. Гра завершилась з рахунком 3:2.

Слован на момент 90-ї хвилини поступався Комарно з рахунком 1:2. Вже в доданий арбітром час до другого тайму гості з Братислави не лише зрівняли рахунок, але й спромоглися на камбек.

Ігнатенко, який вийшов на заміну по перерві, оформив результативну передачу в моменті з другим голом Слована. Інший українець Микола Кухаревич пропускав матч через травму.

Словаччина. Суперліга. 3 тур

Комарно - Слован 2:3

Голи: Манішке, 61, Шмегіл, 71 - Шпорар, 63, 90+5, Офорі, 90+2

Довбик забив переможний гол Роми у матчі Серії А проти Парми.