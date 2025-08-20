Український легіонер відкрив лік голам в новому чемпіонаті. Відео
Ковталюк забив за Ботошані
31 хвилину тому
Микола Ковталюк / Фото - ФК Колос
Нападник Ботошані Микола Ковталюк відзначився дебютним голом в румунській Суперлізі у матчі 6 туру проти ЧФР Клуж (3:3).
На 36-й хвилині воротар Клужа намагався вибити м'яч, який рикошетом від українця зайшов у ворота.
На другий тайм ексфутболіст Колоса вже не вийшов через пошкодження голови.
30-річний нападник перебрався до Румунії вільним агентом. Угода підписана за схемою 1+1. За той час у трьох матчах відзначився одним голом.
