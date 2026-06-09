Український захисник Чеберко офіційно перейшов до Лос-Анджелеса
Українець приєднається до нової команди після відкриття трансферного вікна
26 хвилин томуПідписатися в
ФК Лос-Анджелес підписав центрального захисника Євгена Чеберка з Коламбус Крю. Трансфер 28-річного українця відбувся в обмін на додатковий слот для іноземного гравця у 2026 році для Коламбус Крю.
Чеберко приєднається до нової команди після відкриття трансферного вікна в МЛС 13 липня.
Захисник грав за Коламбус Крю з 2023 року. Він провів 83 матчі, забив один гол, віддав один асист і виграв МЛС.
У складі Лос-Анджелеса виступає інший українець — лівий захисник Артем Смоляков.
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