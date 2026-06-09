Денис Сєдашов

ФК Лос-Анджелес підписав центрального захисника Євгена Чеберка з Коламбус Крю. Трансфер 28-річного українця відбувся в обмін на додатковий слот для іноземного гравця у 2026 році для Коламбус Крю.

Чеберко приєднається до нової команди після відкриття трансферного вікна в МЛС 13 липня.

Захисник грав за Коламбус Крю з 2023 року. Він провів 83 матчі, забив один гол, віддав один асист і виграв МЛС.

Adding to the backline 💪



Welcome to Los Angeles, Yevhen Cheberko pic.twitter.com/ltS2vrXQXi — LAFC (@LAFC) June 9, 2026

У складі Лос-Анджелеса виступає інший українець — лівий захисник Артем Смоляков.

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