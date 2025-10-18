Коли і де дивитися

Матч Зоря - Динамо відбудеться 18 жовтня, початок гри – о 15:30 за київським часом. Поєдинок пройде в рамках 9-го туру УПЛ сезону 2025/26.

Київське Динамо починає нову еру разом з титульним партнером – GGBET.

Зоря: нестабільність і кадрові проблеми

Підопічні Віктора Скрипника проводять сезон з перепадами: 3 перемоги, 3 поразки і 2 нічиї залишають команду в середині турнірної таблиці. Від зони вильоту «мужиків» відділяють 4 очки, а до топ-3 – лише п’ять.

В останньому турі Зоря обіграла Епіцентр (2:1), перервавши триматчеву серію без перемог. Під час паузи через матчі збірних луганці провели спаринг з Оболонню – 1:1.

Перед зустріччю з киянами Зоря має кадрові втрати: через умови оренди не зіграють динамівці Роман Саленко та Андрій Маткевич. Повернувся до тренувань Владислав Вакула, що може посилити атаку.

Також луганці переглядають двох потенційних новачків-вінгерів, зокрема француза Марка Томаса, і ведуть перемовини щодо продовження контрактів з Романом Вантухом, Пилипом Будківським та Петаром Мичиним.

Орієнтовний склад Зорі:

Сапутін – Жуніор, Янич, Джордан, Вантух – Дрішлюк, Попара – Андушич, Мичин, Слесар – Будківський.

Динамо: проблеми в грі, скандали й кадрові втрати

Київське Динамо переживає непростий період – як у грі, так і в атмосфері клубу. Єврокубковий сезон уже склався непросто. У чемпіонаті кияни стартували потужно – чотири перемоги поспіль, але згодом послідували чотири нічиї, і тепер команда друга, відстаючи від Шахтаря лише на 1 бал. Водночас відрив від сьомого місця – усього два очки.

Команду Олександра Шовковського супроводжують конфлікти. Після інциденту з Андрієм Ярмоленком, який пропустив гру через «сімейні обставини», тренер різко висловився в пресі, підкресливши проблеми з дисципліною. Втім, капітан уже повернувся до команди.

З кадрових новин – у центрі оборони знову проблеми: травмований Біловар, ще не готовий Попов, натомість повернувся Михавко. Тимчик досі відновлюється, а Караваєв готовий підмінити його справа.

Не гратиме і Торрес, а участь Герреро у матчі проти колишньої команди під питанням.

Під час паузи активно обговорювався жест новачка Бленуце, який пожертвував 700 тисяч гривень ЗСУ, наголосивши, що зробив це «щиро, а не для схвалення».

Орієнтовний склад Динамо:

Нещерет – Караваєв, Тіаре, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Огундана, Ярмоленко, Бленуце.

Історія протистоянь

Минулого сезону команди зустрічались двічі: Динамо виграло 2:0, а друга зустріч завершилась нічиєю 2:2. Луганці нині дев’яті, але відстають від киян лише на 5 очок, тож у разі перемоги зможуть суттєво скоротити розрив.

Турнірне становище

Динамо – 2 місце, 16 очок (відставання від Шахтаря – 1 бал).

Зоря – 9 місце, 11 очок.

Прогноз на матч

Матч Динамо та Зорі вже незабаром. У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1.48. А перемогу Зорі оцінюють в 5.95.

Коефіцієнти взяти з сайту GGBET.UA станом на 10:16 18 жовтня та можуть змінюватися.

