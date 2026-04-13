Яремчук – шостий український гравець, який відзначився голомо у Лізі 1
Український нападник допоміг Ліону обіграти Лор'ян
близько 3 годин тому
Ліон на домашній арені переміг Лорʼян в матчі 29-го туру Ліги 1 (2:0).
Забитими м'ячами відзначилися Роман Яремчук і Корентен Толіссо.
Яремчук став шостим українцем в історії, який забив у Лізі 1.
Раніше це вдавалося Олександру Заварову (10 мʼячів), Сергію Скаченку (4), Павлу Яковенку (1), Руслана Маліновському (1) та Іллі Забарному (1).
Для 30-річного українця це 10-й матч за французький клуб та 2-й гол. Також в його активі 1 асист.
