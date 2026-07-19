Воротар збірної Аргентини грає на чемпіонаті світу-2026 із переломом пальця
Еміліано Мартінес розповів про відмову від операції на руці заради участі у ЧС
близько 1 години томуПідписатися в
Голкіпер збірної Аргентини та Астон Вілли Еміліано Мартінес повідомив, що виступає на чемпіонаті світу-2026 із переломом пальця. Слова наводить The Sun.
Досі болить. Знав, що рука болітиме, але намагався уникнути операції. Консультувався з багатьма фахівцями з кистей в Англії, США та інших країнах. Звичайно, коли після перемоги у фіналі зі зламаним пальцем тобі кажуть, що потрібно лягати на операцію, а ти пропустиш увесь груповий етап чемпіонату світу… Спочатку я навіть не міг тренуватися зі збірною Аргентини. В голову лізло стільки думок. Моя підготовка відрізнялася від тієї, що була у партнерів по команді. За два дні до першого матчу почувався не найкращим чином.
33-річний воротар травмувався 20 травня під час розминки перед фіналом Ліги Європи, у якому його клуб переміг Фрайбург. Гравець відмовився від операції, щоб не пропустити Мундіаль
8/19 голів Аргентини на чемпіонаті світу-2026 оформлено після 85-ї хвилини.
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