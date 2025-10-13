Стало відомо офіційно, чи зіграє Ярмолюк у матчі проти Азербайджану
Ребров визначився зі складом на поєдинок четвертого туру європейської кваліфікації на Мундіаль
близько 1 години тому
У четвертому турі євровідбору до чемпіонату світу-2026 збірна України в Кракові прийматиме Азербайджан. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.
Стартові склади вже оголошено. Примітно, що з перших хвилин у складі синьо-жовтих на поле вийде півзахисник Єгор Ярмолюк. Його участь до останнього була під питанням через травму, якої той зазнав у клубі, але напередодні він повернувся до загальної групи і нині є в старті. Також головний тренер Сергій Ребров вирішив зробити ротацію в нападі Артем Довбик вийде замість Владислава Ваната.
👥 Склади на матч Україна – Азербайджан
🇺🇦 Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Ярмолюк, Очеретко, Волошин, Довбик.
🔄 Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Бражко, Ванат, Шапаренко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжний.
🇦🇿 Азербайджан: Магомедалієв, Джафаргулієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, А. Гусейнов, А. Нурієв, Махмудов, Хайбулаєв, Т. Байрамов, Акундзаде.
🔄 Запасні: А. Байрамов, Джафаров, Гаджиєв, Хачаєв, Емрелі, П. Ахмедзаде, Дашдаміров, С. Абдуллазаде, Г. Алієв, М. Гурбанлі.
Раніше Ребров висловився щодо «нового Мудрика» у складі збірної України.
Поділитись