Український хавбек Георгій Судаков зараз проходить непростий період у Бенфіці, однак у клубі зберігають повну довіру до його ігрових якостей. Як повідомляє Glorioso 1904, керівництво лісабонців на чолі з Руї Коштою не сумнівається у потенціалі футболіста, який виступає під десятим номером.

У Бенфіці усвідомлюють, що Судаков поки що не реалізував усі очікування, але це пов'язують із серйозними особистими обставинами. Гравець пережив втрату батька, руйнування власного будинку в Україні. Крім цього, українець часто жертвує особистою статистикою заради інтересів команди та нерідко виходить на поле не на своїй профільній позиції.

У клубі переконані, що інвестиції у півзахисника виправдають себе. У сезоні 2025/26 Судаков провів за Бенфіку 36 матчів, відзначившись чотирма забитими м'ячами та шістьма результативними передачами.

Раніше асист Судакова допоміг Бенфіці впевнено перемогти Ріу Аве.