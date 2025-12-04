Фламенго оформив черговий історичний успіх, здобувши чемпіонство Бразилії за підсумками 37-го туру Серії А. У домашньому матчі на Маракані команда Філіпе Луїса перемогла Сеару з мінімальним рахунком 1:0 та гарантувала собі титул за тур до фінішу першості.

Набравши 78 очок у 37 матчах, Фламенго став недосяжним для переслідувачів. Найближчий конкурент, Палмейрас, має 73 очки і вже не зможе наздогнати лідера. Таким чином клуб із Ріо-де-Жанейро здобув свій восьмий титул чемпіона країни та перший за останні п’ять років.

Поточний рік став одним із найуспішніших у новітній історії клубу. Фламенго виграв одразу чотири турніри: чемпіонат Бразилії Кубок Лібертадорес, Суперкубок Бразилії та чемпіонат штату Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Фламенго виграв Кубок Лібертадорес три дні тому.

Серія А. 37-й тур

4 грудня, Маракана

Фламенго – Сеара 1:0 (Самуель Ліно, 37)