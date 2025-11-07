Легендарний тренер Волині Віталій Кварцяний в інтерв’ю для BLIK.ua поділився думками про перемогу Шахтаря над Брейдабліком (2:0) у третьому турі основного етапу Ліги конференцій.

«Шахтар дуже старався, Бондаренко забив хороший перший гол. Але суперник явно був слабким, начебто команда з української Першої чи Другої ліги. Брейдаблік грав від оборони, але нічого не міг вдіяти з м'ячем. Командної гри в середній лінії та на чужій половині поля в них не було.

Шахтар у деяких моментах теж мав брак концентрації. Є різні способи забивати голи, а вони весь час хочуть закотити м'яч у ворота. Ця манера та тактика зберігається у Шахтаря вже десятки років. Більш збалансована команда, яка має вищу майстерність, ніж Брейдаблік, створить Шахтарю проблеми».