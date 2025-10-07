Італійський журналіст Даніеле Гарбо поділився своєю думкою щодо виступів Роми та ролі українського нападника Довбика у команді.

— Передусім, у них найкращий захист у лізі, і це важливий чинник. Однак я, як і раніше, вважаю, що це недосконала команда, і що вона виходить за межі своїх можливостей.

Я також думаю, що Рома увійшла б у трійку лідерів із Влаховичем, Кіном чи Хойлундом, але з Довбиком та Фергюсоном важко розраховувати навіть на четверте місце, — розповів Гарбо.