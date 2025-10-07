Італійський журналіст: «З Довбиком та Фергюсоном Ромі важко розраховувати навіть на четверте місце»
Гарбо розкритикував лінію атаки римського клубу
10 хвилин тому
Артем Довбик / фото - Рома
Італійський журналіст Даніеле Гарбо поділився своєю думкою щодо виступів Роми та ролі українського нападника Довбика у команді.
— Передусім, у них найкращий захист у лізі, і це важливий чинник. Однак я, як і раніше, вважаю, що це недосконала команда, і що вона виходить за межі своїх можливостей.
Я також думаю, що Рома увійшла б у трійку лідерів із Влаховичем, Кіном чи Хойлундом, але з Довбиком та Фергюсоном важко розраховувати навіть на четверте місце, — розповів Гарбо.
Нагадаємо, після шести турів Рома ділить першу сходинку чемпіонату Італії з Наполі, у обох клубів по 15 очок. Свій наступний матч після міжнародної паузи команда Довбика проведе проти Інтера 18 жовтня.
