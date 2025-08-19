Президент Кудрівки Роман Солодаренко підбив підсумки матчу 3 туру УПЛ проти СК Полтава (3:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

Передусім хочу подякувати команді за ті емоції, вболівальникам за ту підтримку, яка є.

Звичайно сподівався на перемогу. Я насправді вірю в цю команду. Я бачу кожне тренування, бачу самовіддачу, бачу те, що вони роблять на футбольному полі.

Тому я не бачу нічого дивного в тому, що сьогодні на старті у нас шість очок. Звичайно, хотілося б, мабуть, максимум дев'ять. Але є як є, будемо далі працювати, будемо далі рухатись і впевнений, що результат буде на нашу користь, - сказав президент Кудрівки.