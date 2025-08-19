Виконавчий директор СК Полтава Станіслав Майзус розкритикував роботу арбітрів у матчі 3 туру УПЛ проти Кудрівки (1:3).

На своїй сторінці в Facebook функціонер в двох словах оцінив епізод з призначенням пенальті на початку гри після втручання VAR.

Раніше асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко також звинуватив суддів у поразці від Кудрівки.

