Дебютант УПЛ в розпачі від суддівства останнього матчу з Кудрівкою
Керівники клубу зробили заяву
26 хвилин тому
Фото - СК Полтава
Виконавчий директор СК Полтава Станіслав Майзус розкритикував роботу арбітрів у матчі 3 туру УПЛ проти Кудрівки (1:3).
На своїй сторінці в Facebook функціонер в двох словах оцінив епізод з призначенням пенальті на початку гри після втручання VAR.
Раніше асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко також звинуватив суддів у поразці від Кудрівки.
