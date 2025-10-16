Зубков має шанс зіграти в наступному матчі Трабзонспора
Клуб хоче повернути Олександра до наступного поєдинку
близько 2 годин тому
Олександр Зубков/фото: Трабзонспор
Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков проходить інтенсивну реабілітацію, прагнучи якнайшвидше повернутися до тренувань після травми.
За даними Fanatik, у клубі сподіваються повернути гравця до спільної групи до дербі проти Різеспора. Сам Зубков готовий вийти на поле навіть при дискомфорті, що зберігається в області спини, тоді як медичний штаб докладає максимум зусиль, щоб забезпечити йому повноцінне відновлення.
Якщо прискорене відновлення не дасть результату, у Трабзонспорі не ризикуватимуть здоров'ям футболіста і розглянуть інші варіанти на його позиції.