Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков проходить інтенсивну реабілітацію, прагнучи якнайшвидше повернутися до тренувань після травми.

За даними Fanatik, у клубі сподіваються повернути гравця до спільної групи до дербі проти Різеспора. Сам Зубков готовий вийти на поле навіть при дискомфорті, що зберігається в області спини, тоді як медичний штаб докладає максимум зусиль, щоб забезпечити йому повноцінне відновлення.

Якщо прискорене відновлення не дасть результату, у Трабзонспорі не ризикуватимуть здоров'ям футболіста і розглянуть інші варіанти на його позиції.

Раніше турецька преса оцінила прогрес Батагова.