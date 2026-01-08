Цього сезону туринський Ювентус наприкінці жовтня змінив головного тренера, запросивши італійського фахівця Лучано Спаллетті.

З огляду на невдалий досвід попередніх призначень керівництво клубу вирішило укласти з 66-річним тренером контракт до кінця поточного сезону. Під керівництвом Спаллетті команда виграла 9 із 14 матчів, зазнавши лише однієї поразки — від Наполі (1:2) у чемпіонаті.

На внутрішній арені Ювентус посідає четверте місце, що відповідає основній меті сезону – виходу до Ліги чемпіонів УЄФА. Керівництво клубу задоволене результатами Спаллетті, тож розглядається можливість продовження контракту до 2028 року. Найближчими тижнями заплановані переговори з його агентами, повідомляє Ніколо Скіра.

