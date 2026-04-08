Ванат більше не зіграє в цьому сезоні — подробиці травми українця
Нападник вибув на три місяці
близько 2 годин тому
Нападник Жирони Владислав Ванат вибув із гри на термін від 10 до 12 тижнів. Причиною тривалої паузи стало пошкодження задньої поверхні стегна лівої ноги, яке українець отримав у матчі 30-го туру Прімери проти Вільярреала.
Первинний прогноз передбачав відновлення протягом трьох тижнів, проте результати поглибленого обстеження підтвердили складніший характер травми.
У поточному сезоні Ванат встиг провести 29 матчів, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами.
Наразі Жирона посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04