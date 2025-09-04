Каталонська Жирона підписала українського нападника київського Динамо Владислава Ваната. Футболіст у коментарі пресслужбі УАФ поділився своїми враженнями від переходу, а також прокоментував майбутній матч з Францією:

— Мені подзвонили і сказали, що є можливість перейти в Жирону. Я не повірив, але пізніше зрозумів, що це можливо. Я досі не вірю, що я гравець Жирони, а не гравець Динамо. Мені сумно і водночас радісно.

— Як тренер збірної відреагував на мій трансфер? Ребров мені сказав, що нарешті побачив, як я усміхаюся. Сьогодні на тренуванні я працював і думав, що вже гравець європейського клубу, ніби зросла впевненість.

— Матч проти Франції? Це сильна команда, мабуть, найкраща збірна на планеті. Треба виходити і грати проти них, перемагати, ми працюємо для таких матчів. Якщо ми виграємо, то збірна отримає ще одного легіонера.