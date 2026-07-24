Вболівальники ПАОК вивісили на трибунах російський прапор під час матчу. Як відреагували в Динамо?
Перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи завершився з рахунком 3:2 на користь греків
31 хвилину томуПідписатися в
Головний тренер Динамо Ігор Костюк після поразки в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК (2:3) відреагував на поведінку вболівальників суперника. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення.
Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання – руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація. Дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нас і дають можливість грати у футбол та представляти країну на міжнародній арені.
Нагадаємо, під час гри на трибунах грецької команди вболівальники вивісили російський прапор. 4,5 роки армія рф продовжує аргесивну війну проти України.
Раніше визначилося місце України у Таблиці коефіцієнтів після матчів Динамо, Полісся та ЛНЗ.