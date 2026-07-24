Головний тренер Динамо Ігор Костюк після поразки в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК (2:3) відреагував на поведінку вболівальників суперника. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення.

Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання – руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація. Дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нас і дають можливість грати у футбол та представляти країну на міжнародній арені.