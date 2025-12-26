Верес почистить склад перед зимовими зборами
Кілька футболістів залишать Рівне
близько 1 години тому
Фото - НК Верес
Верес під час зимової перерви розпрощається з групою футболістів, повідомляє «ТаТоТаке».
Слідом за ветераном Валерієм Кучеровим в клубі попрощаються з захисником Назаром Балабою, вінгером Сергієм Стенем.
Невизначеною залишається доля камерунського легіонера Самуеля Нонґо та центрального оборонця Семена Вовченка, який за наявності пропозиції може залишити клуб.
