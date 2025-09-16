Нападник Вереса Денис Ндукве, який заробив вилучення в попередньому матчі 5 туру УПЛ з Кудрівкою (2:0), буде оштрафований на пристойну суму, повідомляє «ТаТоТаке».

Орендований у першолігової Ворскли нападник на 56-й хвилині навмисно дав ззаду по ногах супернику.

Тепер на гравця, ймовірно, чекає дискваліфікація від УАФ на кілька матчів і покарання від клубу.

Ндукве відіграв за Верес цього сезону 6 матчів, на його рахунку 2 голи.

