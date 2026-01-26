Рівненський Верес провів черговий контрольний поєдинок на зимовому тренувальному зборі в Туреччині. Суперником команди Олега Шандрука став представник Косово Дукаджині, якому червоно-чорні поступилися з рахунком 0:1.

На початку зустрічі суперники обмінялися небезпечними епізодами. Андрій Кожухар врятував Верес після удару Дардана Моріни з близької відстані, а голкіпер Дукаджині Екзон Лекай у стрибку парирував удар головою Дениса Ндукве.

Єдиний м’яч у матчі було забито наприкінці першого тайму. Після прострілу з лівого флангу Андрій Кожухар відбив удар Мергима Пефчелі, однак Ільяс Зульфі першим зорієнтувався на добиванні та відправив м’яч у сітку.

У другій половині гри Верес додав у активності. Віталій Бойко двічі небезпечно виконував штрафні удари, а наприкінці матчу реальний шанс зрівняти рахунок мав Владислав Шарай. Після подачі Максима Яхонтова воротар Дукаджині помилився на виході, однак удар головою з кількох метрів пройшов повз ворота.

Наступний контрольний матч на турецькому зборі Верес проведе за тиждень. Суперником рівнян стане грузинська Іберія.

Контрольний матч. Сіде, Туреччина

Верес - Дукаджині - 0:1 (0:1)

Верес: Кожухар (Харечко, 62) - Стамуліс (Протасевич, 50), Ціпот (Чечер, 62), Гончаренко (Вовченко, 62), Корнійчук (Сміян, 62), Харатін (Мігуцький, 62), Кльоц (Бойко, 62), Гільєрме (Шарай, 62), Гонсалвеш (Яхонтов, 46), Стень (гравець на перегляді, 62), Ндукве (Айдін, 62).

Гол: Зульфі (39)

