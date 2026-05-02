Верона оформила виліт у Серію В
близько 2 годин тому
Верона втратила шанси залишитись у Серії А на сезон-2026/27.
Після перемоги Лечче над Пізою (2:1) Верона відстає від Лечче, який йде на рятівній, 17-й сходинці, на 13 очок.
Наразі команда має 19 очок і йде 19-ю. Їй залишилось зіграти 4 тури, і навіть у випадку максимального результату вона вже не залишить зону вильоту.
Востаннє Верона виступала у Серії В у сезоні-2018/19. Поточна кампанія була для неї сьомою поспіль в еліті.
Раніше Піза не змогла оформити прописку на наступний сезон в Серії А.
