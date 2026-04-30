Сергій Разумовський

Президент Шахтаря Рінат Ахметов планує відвідати перший півфінальний матч Ліги конференцій, у якому донецький клуб зустрінеться з Кристал Пелас. Про це повідомив Бартош Карч.

Для 59-річного Ахметова цей поєдинок стане лише другим матчем «гірників» у поточному розіграші Ліги конференцій, та й з 2014 року, який він відвідає особисто. Попередня гра за його присутності склалася для донецької команди більш ніж успішно. Тоді Шахтар упевнено обіграв АЗ з рахунком 3:0 у рамках чвертьфінальної стадії турніру та зробив важливий крок до виходу в наступний раунд.

Очікується, що присутність президента клубу на такому важливому матчі може стати додатковим емоційним фактором для футболістів і тренерського штабу. Півфінал є одним із ключових етапів у боротьбі за трофей, тому будь-яка підтримка з боку керівництва має для команди особливе значення. Для Шахтаря це хороша можливість ще раз підтвердити свої амбіції на міжнародній арені та наблизитися до фіналу єврокубка.

Матч-відповідь між Кристал Пелас і Шахтарем запланований на 7 травня. Він відбудеться в Лондоні та стане вирішальним у двоматчевому протистоянні. У вирішальному поєдинку переможець цієї пари зіграє проти сильнішого учасника іншого півфіналу, в якому між собою зустрічаються Райо Вальєкано та Страсбург.

