Захисник Евертона Віталій Миколенко зіграв у дербі проти Ліверпуля у рамках п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги. Його команда поступилася з рахунком 1:2. 26-річний футболіст розпочав зустріч у старті та перебував на полі 86 хвилин.

За цей час він 46 разів стосувався м'яча, зробив 19 точних передач із 26 (73%), заблокував один удар суперника, тричі виконував навіси та чотири рази виносив м'яч із небезпечної зони.

Проте статистика дуелей виявилася слабкою – лише одна перемога із шести (17%). Також Миколенко провів один вдалий відбір, тричі підбирав м'яч, тричі порушував правила, допустив 13 втрат, але створив один небезпечний момент біля воріт суперника.

За даними Sofascore, його оцінка склала 6,0 балів – найгірший результат серед усіх гравців матчу. Портал WhoScored також поставив йому 6,0, що стало шостим із кінця показником на полі.