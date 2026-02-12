У вівторок, 12 лютого, було зіграно перенесений поєдинок 18-го туру чемпіонату Нідерландів, в якому НЕК Наймеген приймав Утрехт. Зустріч відбулася на стадіоні де Хофферт та завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

Український форвард Утрехта Артем Степанов з'явився на полі з перших хвилин, був замінений на 56-й хвилині та встиг відзначитись результативною передачею.

Виступ нападаючого високо оцінили аналітики порталу WhoScored, поставивши йому 7,7 бала з 10, що є одним із найкращих показників серед учасників матчу.