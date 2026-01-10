У рамках стадії 1/32 фіналу Кубка Англії відбувся поєдинок між Рексгемом та Ноттінгем Форест. Зустріч пройшла на арені Рейскорс Граунд у Рексгемі і завершилася результативною нічиєю 3:3 за підсумками основного часу, після чого господарі виявилися сильнішими у серії пенальті — 4:3.

Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, проте був замінений після перерви і не відзначився результативними діями.

За даними статистичного ресурсу WhoScored, гра лівого захисника була оцінена в 5,6 бала з 10, що стало другою найнижчою оцінкою у складі його команди за підсумками матчу.

Найціннішим гравцем зустрічі визнали вінгера Ноттінгема Форест Каллума Хадсона-Одоя, який оформив дубль і отримав високу оцінку - 8,8 бала.