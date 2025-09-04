Журналіст — про зірваний трансфер Довбика в Мілан: «Клуб прийняв правильне рішення»
Франко Ордіне оцінив рішення міланців
близько 2 годин тому
Італійський журналіст Франко Ордіне прокоментував зрив трансферу українського форварда римської Роми Артема Довбика до Мілана.
Нагадаємо, що планувався обмін і Мілан хотів віддати в Рому мексиканського нападника Сантьяго Хіменеса на правах оренди з опцією викупу, а у зворотному напрямку мав вирушити Довбик. Угода не відбулася через бажання Хіменеса грати за «россонері» та надто високу суму викупу. Ордіне вважає, що такий результат подій виявився вигідним для Мілана.
«Мілан прийняв правильне рішення, відмовившись від обміну на Довбика з Ромою. Моя оцінка роботі Мілана на трансферному ринку влітку – «шість з плюсом», – цитує Ордіне місцеве видання TUTTOmercatoWEB.
Раніше в Італії оцінили перспективи Довбика в Ромі після закінчення трансферного вікна.