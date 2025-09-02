Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько прокоментував дебютний для себе виклик до національної збірної України на матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Уже тиждень, як я отримав виклик до збірної України, і не було жодного дня, щоб мене не привітали. Кожен журналіст питав: «Як це у вас пройшло?» Спочатку хвилювався, а зараз уже став спокійнішим. Мені казали, що викличуть, але я до кінця в це не вірив. Але коли навіть дружина в машині сказала, що мене викликали, стало приємно на душі.

Старші колеги із «Шахтаря» мені поки що порад не давали й ніяк не підстьобували. Казали, щоб приїжджав. Нещодавно я зазнав травми, деякий час тренувався окремо від основної команди, не так інтенсивно, як у загальній групі, але тепер уже все добре.

Моє завдання на цей збір — допомогти команді, щоб ми демонстрували хорошу гру й перемагали. Поки що стовідсоткового відчуття, що я вже гравець збірної, у мене немає. Треба працювати, викладатися на всі сто. Я навіть і зараз підсвідомо трохи не вірю, що я в автобусі національної команди. Можливо, на першому тренуванні це відчуття минеться.

Це мої перші збори в національній збірній, і я вважаю, що з Францією й Азербайджаном буде важко. Хочеться подивитися, яка атмосфера на таких матчах. Хотілося б зіграти з обома цими суперниками. Якби була можливість обирати, вибрав би собі 27-й номер, як і в «Шахтарі».