Відомі можливі суперники українських клубів в Лізі конференцій
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близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Сьогодні в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де своїх суперників дізнаються ЛНЗ, Полісся та (можливо) Динамо. Початок заходу о 15:00 за київським часом.
Можливі суперники ЛНЗ та Полісся
- 1. Гент (Бельгія) або Копенгаген (Данія)
- 2. ФКСБ (Румунія) або ГІК Гельсінкі (Фінляндія)
- 3. Ноа (Вірменія) або Зрінськи Мостар (Боснія і Герцеговина)
- 4. Катовиці (Польща) або Карнарвон Таун (Уельс) / Левадія Таллінн (Естонія)
- 5. Тобол (Казахстан) або ГБ Торсгавн (Фарерські острови)
Можливі суперники Динамо в разі вильоту з Ліги Європи
- 1. Брага (Португалія)
- 2. Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- 3. Бранн (Норвегія)
- 4. Марсашлокк (Мальта) / Пюнік (Вірменія)
- 5. Сьон (Швейцарія)