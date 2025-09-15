У п'ятому турі чемпіонату Туреччини відбувся центральний матч між Фенербахче та Трабзонспором, який пройшов на стамбульському стадіоні Шюкрю Сараджоглу.

У стартовому складі гостей з'явилися українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов, тоді як Данило Сікан не потрапив у заявку.

Результат поєдинку вирішив єдиний гол, забитий форвардом Фенербахче Юссефом Ен-Несірі на 45-й хвилині. Цей м'яч приніс господарям перемогу з рахунком 1:0 і додав три очки у скарбничку команди.

За версією SofaScore найкращим гравцем зустрічі став голкіпер Трабзонспора Андре Онана, який зробив сім сейвів та отримав оцінку 8.4. Арсеній Батагов, який провів весь матч, також отримав високу оцінку – 7.4. А ось Олександр Зубков, який провів на полі годину, обмежився результатом 6.1.