У неділю, 1 лютого, в рамках 20 туру чемпіонату Португалії Тондела приймала лісабонську Бенфіку. Зустріч на стадіоні Ештадіу Жоау Кардозу завершилася без забитих м'ячів – 0:0.

У матчі взяли участь два українські футболісти. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів на полі всі 90 хвилин та зберіг свої ворота у недоторканності. Зробивши один сейв, він отримав оцінку 6.6.

Півзахисник Георгій Судаков також розпочав гру у стартовому складі, проте був замінений на 83-й хвилині. Його виступ аналітики оцінили у 6.8 бала.

Найкращим гравцем поєдинку визнали воротаря Тондели Бернарду, який здійснив 10 порятунків та отримав високу оцінку 9.7.

