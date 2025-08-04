Павло Василенко

У швейцарському місті Ньон пройшла церемонія жеребкування четвертого, заключного раунду кваліфікації до Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Від УПЛ у цьому турнірі наразі виступає тільки Полісся, яке вже встигло пройти андоррський клуб Санта-Колома (1:2, 4:1), а у третьому раунді зустрінеться з угорським Пакшом – матчі пройдуть 7 і 14 серпня.

Якщо команда Руслана Ротаня пройде Пакш, то у четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з італійською Фіорентиною.

Матчі четвертого раунду кваліфікації пройдуть 21 і 28 серпня.