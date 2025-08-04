Відомо, хто потенційний суперник Полісся у четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій
Житомирській команді ще потрібно здолати Пакш
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
У швейцарському місті Ньон пройшла церемонія жеребкування четвертого, заключного раунду кваліфікації до Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.
Від УПЛ у цьому турнірі наразі виступає тільки Полісся, яке вже встигло пройти андоррський клуб Санта-Колома (1:2, 4:1), а у третьому раунді зустрінеться з угорським Пакшом – матчі пройдуть 7 і 14 серпня.
Якщо команда Руслана Ротаня пройде Пакш, то у четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з італійською Фіорентиною.
Матчі четвертого раунду кваліфікації пройдуть 21 і 28 серпня.
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