У мадридському Реалі стурбовані станом правого захисника Трента Александер-Арнольда, який через травму може пропустити від шести до восьми тижнів, повідомляє The Athletic.

Англієць вийшов у стартовому складі на домашній матч із Марселем у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2025/26, але вже на 5-й хвилині його замінив Дані Карвахаль. 17 вересня клуб підтвердив, що у 26-річного футболіста виявлено пошкодження лівого підколінного сухожилля.

За мадридців Трент встиг зробити два результативні паси у десяти матчах. У червні Ліверпуль отримав за гравця 10 мільйонів євро, а сам захисник підписав шестирічний контракт із Реалом.