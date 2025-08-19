Цього сезону відбудеться нововведення: жеребкування лігового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій пройде у форматі єдиного заходу. Подія відбудеться у п’ятницю, 29 серпня, о 14:00 за київським часом в Монако.

Об’єднаний захід має на меті зробити акцент на обох турнірах та створити святкову атмосферу для клубів, які боротимуться за престижні європейські трофеї.

Як проходитиме жеребкування

Два турніри – один захід: спочатку визначать суперників у Лізі Європи, а одразу після цього – у Лізі конференцій.

Цифровий формат: жеребкування проходитиме без звичних кульок. Після натискання кнопки система миттєво визначить усі пари, включно з тим, хто почне вдома, а хто на виїзді.

Поступове оголошення: результати будуть розкриватися покроково – від першого кошика до останнього, щоб зберегти інтригу для глядачів.

Всі клуби дізнаються своїх суперників безпосередньо після жеребкування. А повний календар матчів із датами та часом початку ігор буде опублікований не пізніше неділі, 31 серпня.

Нагадаємо, три українські клуби продовжують боротьбу за путівки до основних раундів єврокубків. В Лізі Європи київське Динамо зустрінеться з Маккабі Тель-Авів; в Лізі конференцій житомирське Полісся зіграє з Фіорентиною, а донецький Шахтар – зі швейцарським Серветтом.