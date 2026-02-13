11 лютого голкіпер мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін відзначив 27-річчя. Воротар отримав велику кількість привітань від партнерів по команді та шанувальників.

Особливу увагу привернув пост його одноклубника Родріго. Бразильський вінгер розмістив у соцмережах сторіс із фотографією Луніна і додав жартівливий підпис:

«Мафіозі! З днем народження, брате».

За час виступів у складі мадридців українець провів 65 матчів, у яких пропустив 78 м'ячів та 22 рази зберіг свої ворота сухими. Нинішнього сезону 26-річний голкіпер зіграв три зустрічі і пропустив вісім голів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус і Мбаппе організували вечерю для гравців Реала.