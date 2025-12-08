Матч 15 туру між Металістом 1925 та Вересом, що проходив у Житомирі, був зупинений достроково через перебої з електрикою на Центральному міському стадіоні Полісся.

Як повідомляв журналіст Ігор Бурбас, керівництво клубу з Рівного вирішило дотримуватись принципу чесної спортивної боротьби. У Вересі націлені завершити гру проти Металіста 1925 на полі, щоб підсумок визначила гра, а не рішення в офісах УАФ.

За регламентом УПЛ харківський клуб ризикував отримати технічну поразку, якби команда з Рівного відмовилася виходити на догравання.