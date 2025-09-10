Сергій Стаднюк

Півзахисник збірної України Георгій Судаков в ефірі MEGOGO висловився щодо нічиєї у матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Складно сказати, що сталося. В принципі, мали достатньо моментів, вигравали 1:0. Одна контратака, подача, гра рукою, пенальті. Не пощастило у таких моментах. Рефері поставив пенальті. Не встигли забити другий мʼяч. Я не знаю, що сказати. Дуже складно зараз аналізувати цю гру. В принципі, контролювали, створювали моменти, але не змогли забити більше. Поле було дуже важке, погане, але поле для всіх однакове. Тому нема сенсу про це вже казати. Збірна Азербайджану – хороша, дисциплінована команда в обороні. Було декілька кваліфікованих футболістів, які могли створити якісь моменти. А так чогось особливого в цій команді не побачили. Щодо влучання російського БПЛА у мій будинок, звичайно, психологічно важко, хвилюєшся та переживаєш за родину. Зараз дружина з дитиною переїхали до батьків. Я думаю, ви бачили на фотографіях – там прилетіло у 15-й поверх. У той момент вся родина була на дев'ятому поверсі. На території комплексу теж все в уламках, багато машин пошкоджено. Постійно сиплються вікна, повилітали вікна у багатьох квартирах. Моя родина там не була, тому зараз не знаю. Георгій Судаков

Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.

Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.

Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.