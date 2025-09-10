Сергій Стаднюк

Півзахисник збірної України Георгій Судаков в ефірі MEGOGO оцінив справедливість результату в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Зіграв зліва? В принципі, мені без різниці. Я грав зліва, але перед цим я зміщувався всередину, там Зінченко підіймався вище, ще Очеретько грав у центрі. Ми всі разом втрьох мінялися. У нас є взаєморозуміння і проблем в цьому немає. Щодо мого голу, я вже сказав, контролювали гру, забили гол… В принципі, все пройшло добре. На мʼячі, продовжували створювати моменти, хотіли грати. І я ж кажу – одна така прикра контратака: подача, момент, про який навіть потім вже всі забули. Рефері подивився VAR і призначив пенальті. Так трапляється. Я вважаю, що це більше випадковість, ніж закономірність. Звичайно, що всі розчаровані. Розуміли, що в цьому матчі мали брати тільки три очки. Прагнули більшого, не вийшло, будемо робити аналіз гри. Думаю, кожен в першу чергу має зробити особистий аналіз щодо своєї гри у збірній, і вже на наступний збір приїжджати зовсім інакше налаштованим. Георгій Судаков

Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.

Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.

Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.