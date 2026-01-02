Сергій Разумовський

Ювентус офіційно оголосив про призначення 45-річного Марко Оттоліні на посаду спортивного директора. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті туринського клубу.

Оттоліні має досвід роботи в Серії А: з 2022 року і до 31 жовтня 2025-го він обіймав аналогічну посаду в Дженоа. Там менеджер відповідав за спортивний напрям, комплектування складу та трансферну політику.

Перші повідомлення про інтерес Ювентуса до кандидатури Оттоліні з’явилися ще у вересні минулого року. На той момент менеджер продовжував працювати в Дженоа – клубі, за який виступав українець Руслан Маліновський.

