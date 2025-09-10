Сергій Стаднюк

Вінгер Бені Макуана перейшов із Полісся до Яблонця. Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний футболіст із Конго приєднався до чеської команди на правах оренди з опцією викупу. Термін угоди розрахований на один рік.

Макуана перебрався до Полісся влітку 2023 року з Монпельє за 250 тисяч євро й одразу ж став одним із лідерів команди. Проте пізніше в гравця почалися проблеми з дисципліною і статистика різко погіршилася. У підсумку футболіст оформив лише чотири голи та три результативні передачі у 27 матчах.

Універсальний нападник переводився у дубль житомирян. А минулий сезон провів в оренді в ЛНЗ, де встиг відзначитися одним голом у шести матчах.

Цікаво, що раніше Яблонець уже орендував півзахисника Металіста 1925 Самуеля Обінайю. Також клуб вів перемовини щодо нападника Динамо Владислава Супряги, який у підсумку поповнив склад Епіцентра. Наразі клуб із 15 очками посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Чехії. Відставання від лідера празької Спарти складає чотири бали.