Саудівський клуб Аль-Ахлі офіційно продовжив контракт із сенегальським воротарем Едуаром Менді, повідомляє прес-служба команди.

Нова угода з голкіпером розрахована на три роки і діятиме до літа 2028 року. Фінансові деталі контракту поки що не розголошуються.

Минулого сезону Менді провів 39 матчів у всіх турнірах, 17 із яких завершилися для нього «сухими» матчами, пропустивши при цьому 37 голів. Цього сезону сенегальський голкіпер зіграв 18 зустрічей і зберіг свої ворота на замку в 7 іграх.

Аль-Ахлі посідає четверте місце у саудівській Про-лізі з 19 очками. Наступний поєдинок команди Маттіаса Яйсле пройде 22 грудня проти іракського Аль-Шорти у рамках Азійської Ліги чемпіонів.

