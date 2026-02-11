Півзахисник Руслан Паламар більше не є гравцем Вікторії Суми. За інформацією Gool_ua, сторони домовилися про припинення співпраці за обопільною згодою.

У поточному сезоні 32-річний хавбек провів 17 матчів у складі сумської команди та відзначився одним забитим м’ячем.

Упродовж кар’єри Паламар виступав за Минай, Діназ, Ниву Бузова, Гірник-Спорт, МФК Миколаїв та низку інших українських клубів, маючи значний досвід виступів у професійному футболі.