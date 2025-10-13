Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня понеділка, 13 жовтня, в 11-му турі української Першої ліги.

Чернігів на своєму полі впевнено переміг ЮКСА. Безгубченко відкрив рахунок на 16-й хвилині. Господарі контролювали перебіг гри протягом усього матчу, а на початку другого тайму Шалфеєв подвоїв перевагу, остаточно вирішивши долю трьох очок. Традиційно латиноамериканська ЮКСА не змогла створити серйозної загрози воротам Чернігова.

Прикарпаття та Чорноморець розділили очки 1:1 у напруженому протистоянні в Івано-Франківську. Кулач на 13-й хвилині вивів гостей вперед. Але під перерву Герич, орендований із київського Динамо, отримав червону картку, підвівши одеситів. Цим скористався Чушенко, що на 71-й хвилині зрівняв рахунок, забезпечивши господарям очко в більшості.

Лівий Берег у рідних стінах здобув перемогу над Ворсклою. Сідней на 38-й хвилині реалізував пенальті, відкривши рахунок. А вже у компенсований час до другого тайму Галоян поставив крапку, оформивши переконливу домашню звитягу.

Тернопільська Нива здобула номінально виїзну вольову перемогу над Металістом. Автогол Михальчука на 48-й хвилині вивів господарів вперед, але майже одразу Мисик зрівняв рахунок. Демиденко ж на 85-й хвилині оформив переможний гол.

Буковина з 29 очками одноосібно очолила турнірну таблицю. Чорноморець відстав на два бали. Лівий Берег (19) – четвертий. Ворскла і ЮКСА (по 12) лише розділяють з Вікторією 8 – 10 місця.

Перша ліга, 11-й тур

Чернігів – ЮКСА 2:0

Голи: Безгубченко, 16, Шалфеєв, 48

Прикарпаття – Чорноморець 1:1

Голи: Чушенко, 71 – Кулач, 13

Вилучення: Герич, 45

Лівий Берег – Ворскла 2:0

Голи: Сідней, 38 (пен.), Галоян, 90+1

Металіст – Нива Тернопіль 1:2

Голи: Михальчук, 48 (автогол) – Мисик, 55, Демиденко, 85