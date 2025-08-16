Павло Василенко

Баварія втратила один із стовпів своєї успішної ери останніх років. Кінгслі Коман вирішив покинути мюнхенців після десяти років гри та приєднатися до саудівського клубу Аль-Наср.

За повідомленнями ЗМІ, мюнхенський клуб отримає за Комана 25 мільйонів євро, остаточна сума може зрости з бонусами до 30 мільйонів євро. Водночас, навантаження на клуб із зарплат буде зменшено, 29-річний французький вінгер мав річну зарплату в 19 мільйонів євро. У Саудівській Аравії він мав отримувати від 20 до 25 мільйонів на рік.

«Ми хотіли б від щирого серця подякувати Кінгслі Коману за унікальний час, який ми провели разом. Своїм голом у фіналі Ліги чемпіонів 2020 року він закріпив своє місце в історії клубу. Коман і надалі буде частиною Баварії, і ми бажаємо йому всього найкращого в його новому випробуванні», – сказав спортивний директор Баварії Макс Еберль офіційному сайту клубу.

Коман підписав трирічний контракт з Аль-Насром. Команда з Про-ліги також зуміла придбати португалця Жоау Феліша та іспанця Іньїго Мартінеса в літнє трансферне вікно.