Сергій Стаднюк

Київське Динамо вирішило провести контрольний матч між двома поєдинками другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс. Як стало відомо, зустріч відбулася ще 25 липня, а суперником киян стала польська Сталь з Красніка.

Український гранд жодним чином не висвітлював матч. Не було ані традиційної трансляції на клубному YouTube-каналі, ані повідомлення за фактом проведення. Навіть просто з указанням фінального рахунку.

Проте представник четвертого дивізіону Польщі у своїх соцмережах опублікував пост про завершення гри. Через це і стало відомо, що гра взагалі була.

Що відомо?

З доступної інформації з відкритих джерел стало відомо, що матч завершився з рахунком 2:0 на користь Динамо. Відомостей про склад киян і навіть авторів голів наразі немає. Проте відомо, що зустріч відбулася у незвичному форматі. Команди відіграли два тайми по 35 хвилин.

Раніше футбольний експерт назвав позитивні момент літньої трансферної кампанії Динамо.