Динамо провело матч в умовах підвищеної секретності, але все зіпсував суперник
Польський клуб «спалив», що грав проти київської команди
42 хвилини тому
Київське Динамо вирішило провести контрольний матч між двома поєдинками другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс. Як стало відомо, зустріч відбулася ще 25 липня, а суперником киян стала польська Сталь з Красніка.
Український гранд жодним чином не висвітлював матч. Не було ані традиційної трансляції на клубному YouTube-каналі, ані повідомлення за фактом проведення. Навіть просто з указанням фінального рахунку.
Проте представник четвертого дивізіону Польщі у своїх соцмережах опублікував пост про завершення гри. Через це і стало відомо, що гра взагалі була.
Що відомо?
З доступної інформації з відкритих джерел стало відомо, що матч завершився з рахунком 2:0 на користь Динамо. Відомостей про склад киян і навіть авторів голів наразі немає. Проте відомо, що зустріч відбулася у незвичному форматі. Команди відіграли два тайми по 35 хвилин.
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