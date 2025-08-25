Вінісіус в матчі з Ов'єдо отримав чергову порцію хейту
Зірка Реала обійшовся без вилучення
12 хвилин тому
Вінісіус Жуніор / Фото - Getty Images
Фанати Ов'єдо під час матчу 2 туру Ла Ліги проти Реала (0:3) всіляко провокували Вінісіуса Жуніора, повідомляє журналіст Хав'єр Родрігес Паскуаль.
Фанати астурійців протягом матчу протягом матчу освистували Віні та вигукували на його адресу образи та побажання смерті.
Коли Вінісіус забив третій гол Реала в зустрічі один з вболівальників кинув у нього пляшку.
