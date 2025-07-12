Після нищівної поразки від ПСЖ з рахунком 0:4 у півфіналі Клубного чемпіонату світу мадридський Реал переглядає внутрішні пріоритети в складі. Як повідомляє портал Fichajes, президент клубу Флорентіно Перес ухвалив рішення змінити статус нападника Вінісіуса Жуніора.

Бразильський форвард провів слабкий турнір у США, що викликало серйозне занепокоєння у керівництва Реала. У клубі незадоволені не лише загальним рівнем гри Вінісіуса, а й його відсутністю хімії на полі з новачком команди Кіліаном Мбаппе. За інформацією джерела, мадридці вважають, що Вінісіус втрачає впевненість саме у вирішальні моменти, через що команда недораховується важливих результатів.

На цьому тлі Перес більше не розглядає бразильця як недоторканного. Раніше він входив до списку гравців, навколо яких планувалося будувати майбутнє клубу. Тепер же його позиції ослабли, і це може вплинути на подальшу долю Вінісіуса в команді.

Контракт 23-річного гравця з Реалом чинний до середини 2027 року, однак подальший розвиток подій залежатиме від форми футболіста та його адаптації до нових умов у складі.