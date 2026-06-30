Вірджил ван Дейк: «Одна помилка у компенсований час — і все закінчилося»
Захисник запевнив, що команда віддала на полі всі сили
близько 5 годин томуПідписатися в
Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк в інтерв'ю NOS поділився думками після вильоту команди з чемпіонату світу 2026. У поєдинку 1/16 фіналу нідерландці поступилися збірній Марокко в серії післяматчевих пенальті.
Футболіст зазначив, що команда якісно виконувала тактичний план в обороні, проте долю протистояння вирішив один епізод наприкінці гри.
Ми добре оборонялися, не дозволяли їм створювати атаки між лініями півзахисту та захисту. Але одна помилка у компенсований час — і все закінчилося. Ми тренували пенальти, ми старалися щосили. Але наприкінці… Моєю єдиною думкою було підтримати тих, хто програв.
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